Ejército de Nicaragua reitera respaldo a Reformas Constitucionales

Las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua respaldaron una vez más las reformas parciales a la Constitución Política, que fueron aprobadas este martes en primera legislatura.

El apoyo fue manifestado durante la ceremonia por los 47 años de fundación de la institución, en voz del General de Ejército Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua.

“Hoy reiteramos en nombre de todos mis hermanos de armas, en nombre del consejo militar, del cuerpo de generales y de la comandancia general, el firme respaldo a las reformas de nuestra Constitución, para garantizarnos el derecho de ser siempre libres, soberanos e independientes”, dijo durante su intervención en la ceremonia.

El alto mando militar recordó que sus acciones están inspiradas en los héroes y próceres que a través de la historia inspiraron las luchas por la defensa de la patria.

Leales, firmes, cohesionados, sin dobleces

“Y desde el canto de nuestros himnos y lemas, mismos que hacemos con fuerza desde nuestra consciencia y corazones: le decimos a los traidores vividores y vendepatrias, vergüenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria, siempre leales, firmes, cohesionados y sin dobleces, como nos lo enseñaron nuestros héroes y mártires, como nos lo enseñaron nuestros héroes nacionales, como nos lo enseñaron los generales Sandino, Estrada y Zeledón”, expuso.