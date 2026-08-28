Un muerto y un herido grave tras ser embestidos por camioneta que se dio a la fuga en La Paz Centro

Un trágico accidente de tránsito registrado en el kilómetro 56 de la carretera, en el sector conocido como El Granero, cobró la vida del motociclista Kevin José Quezada, de 34 años, y dejó gravemente herido a su acompañante, Sergio Antonio Rodríguez Cortés, de 27.

El hecho ocurrió cuando la mototaxi conducida por Quezada fue impactada violentamente por una camioneta cuyos datos se desconocen, ya que el conductor huyó del lugar inmediatamente después del colapso.

Debido a la fuerza del impacto, la mototaxi quedó reducida a chatarra. Pobladores y testigos que se encontraban en la zona auxiliaron a las víctimas para extraerlas de entre los hierros retorcidos. Ambos fueron trasladados de urgencia al centro de salud local y, posteriormente, remitidos al Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA), en la ciudad de León.

Kevin José Quezada falleció poco después de su ingreso al centro asistencial a causa de un trauma craneoencefálico severo. Por su parte, Rodríguez Cortés permanece hospitalizado en condición delicada producto de las múltiples lesiones sufridas.

Especialistas de la Especialidad de Tránsito de la Policía Nacional se desplegaron en la zona para realizar el peritaje correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan identificar y capturar al irresponsable conductor.