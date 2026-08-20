ENATREL avanza en instalación de monumentos a Sandino y Fidel Castro en Managua

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) avanza en la instalación de dos esculturas gigantes del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, y del líder de la Revolución Cubana, Comandante Fidel Castro Ruz, en el Parque Histórico Loma de Tiscapa, en Managua.

Instalan esculturas de Sandino y Fidel Castro en la Loma de Tiscapa

Las estructuras alcanzan aproximadamente 20 metros de altura y serán iluminadas con reflectores durante las noches, convirtiéndose en nuevos elementos visibles dentro de este emblemático sitio de la capital.

La instalación fue supervisada por el presidente ejecutivo de ENATREL, ingeniero Salvador Mansell, quien informó que los trabajadores se encontraban completando la colocación de la figura de Sandino y que las labores han continuado de manera intensiva.

“Nosotros el día de mañana lo terminamos. Nos habíamos trazado para el 23, domingo, habíamos puesto la fecha. Pero aquí han estado trabajando en turnos de 24 horas para aprovechar al máximo”, explicó Mansell.

Soportes antisísmicos

El presidente ejecutivo de ENATREL destacó que, debido al tamaño y peso de las esculturas, se incorporaron soportes especiales en sus bases para cumplir con los requerimientos antisísmicos y las medidas de seguridad necesarias.

“De manera muy responsable hemos tratado de diseñarlas y construirlas con todos los cuidados”, aseguró.

Mansell señaló además que el personal de ENATREL ha trabajado con esmero y aprovechando la experiencia acumulada en la instalación de este tipo de estructuras.

“Esta es una tarea más del sector eléctrico, como ENATREL, como Gobierno, como partido para nuestro pueblo, para las familias nicaragüenses”, expresó.

Homenaje a Sandino y Fidel Castro

Según explicó el funcionario, las esculturas representan un homenaje a dos figuras vinculadas a la historia revolucionaria de Nicaragua y Cuba.

En el caso de Fidel Castro, Mansell destacó que la obra forma parte de los reconocimientos por el centenario de su natalicio y recuerda su trayectoria al frente de la Revolución Cubana, así como sus vínculos con Latinoamérica y Nicaragua.

Una vez finalizada la instalación, las esculturas podrán ser contempladas por las familias nicaragüenses y por turistas de otras nacionalidades que visiten el Parque Histórico Loma de Tiscapa.

ENATREL también ha participado anteriormente en la instalación de esculturas monumentales del General Sandino y Benjamín Zeledón en la Fortaleza El Coyotepe, en Masaya, así como de una figura del Comandante Fidel Castro en la Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua.