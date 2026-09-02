En el acto de conmemoración del 47 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega, Copresidente de Nicaragua, resaltó que el Ejército juega un papel determinante en la defensa de la soberanía nacional, porque son una fuerza que defiende, la seguridad y sirve al pueblo nicaragüense.

En ese sentido aseguró que los mercenarios «no han podido, ni podrán, acabar con la soberanía, con la paz».

“En esto lógicamente juega un papel determinante el Ejército de Nicaragua. Ustedes queridos hermanos, tanto los hermanos que están aquí presentes, como los que están en diferentes tareas, en otros sitios de nuestro país, en zona fronteriza, otros estarán navegando por el mar en labores de vigilancia. Todo hermano del Ejército de Nicaragua, todos ustedes y acompañados por sus familias y acompañados por el pueblo, ustedes son una fuerza que lógicamente le da seguridad y confianza al pueblo”, aseveró.

“Este es un Ejército que está con el pueblo para defender al pueblo, para servir al pueblo que sirve a Nicaragua”, agregó.

Mencionó que hoy 2 de septiembre se conmemora el 47.° aniversario del Ejército de Nicaragua y en estos años el Ejército del pueblo ha logrado derrotar las agresiones que una y otra vez han lanzado contra esta patria, queriendo acabar con la independencia, con la autodeterminación, con la libertad y con la democracia del pueblo nicaragüense.

“¿Cuántas batallas, cuántas luchas, cuántos sacrificios, cuánto dolor en las familias, de los hermanos que han entregado su vida frente a los mercenarios, frente a los invasores y no han logrado, y no han podido, ni podrán, acabar con la soberanía, con la paz, que es una bendición de Dios para el pueblo nicaragüense”, puntualizó.

Mes de fechas y batallas históricas

El Copresidente recordó que en este mes de septiembre, mes de fechas históricas y batallas heroicas, en el que el 15 de septiembre se declaró la independencia de Centroamérica en el año 1821, declararon la independencia los hermanos nicaragüenses que lucharon con los hermanos centroamericanos «para que finalmente Centroamérica fuese libre de la dominación del yugo español, «pero luego han tratado de dominar a nuestros países, han tratado de imponer el dominio imperialista cuando dictaron que América era para los Estados Unidos».

Dijo que la batalla se sigue librando y «aquí en Nicaragua la seguimos librando gracias a la unidad que hemos tenido, a la cohesión, a la firmeza, a la dignidad del pueblo nicaragüense, del ejército de Nicaragua, de la policía de Nicaragua, de las instituciones».

El Comandante Daniel felicitó a la institución castrense por este 47.° aniversario, así como los compañeros y compañeras que fueron ascendidos y todos los que se han mantenido firmes en el Ejército.

No olvidar a los héroes

Además hizo el reconocimiento a los héroes y mártires que han entregado su vida a lo largo de estos 47 años. “Ellos, por lo tanto, están presentes aquí con nosotros, ellos, es cierto que están en otro plano de vida, pero están acompañándonos aquí a nosotros, acompañan a este Ejército y esto eleva la moral de los soldados, de los oficiales y del pueblo, por eso, hemos dicho innumerables veces que no se pueden olvidar a los héroes, a los que dieron su vida por la defensa de la soberanía”, afirmó.

Aseguró que continuarán fortaleciendo al Ejército de Nicaragua a través de su Comandante en Jefe, General Julio César Avilés, “porque estamos también convencidos que hay que garantizar siempre las condiciones mínimas de sobrevivencia para los soldados, más aún tomando en cuenta, que estamos en un periodo, pareciera que, así es, un período de desastres naturales, de inundaciones, de terremotos. Ya Nicaragua ha vivido varios terremotos y que siempre tenemos que estar listos y el Ejército también siempre ahí,

¿Para qué?, para proteger, resguardar a la población en condiciones de alto riesgo cuando se presentan estos fenómenos de la naturaleza”.

Y finalmente, el Copresidente de Nicaragua expresó: “Ustedes queridos hermanos han sabido dar la vida por el pueblo nicaragüense. Estamos seguros que esa disposición, que realmente es una fortaleza que viene de Cristo, que viene de Dios, es la que nos permite decirle a los que nos quieren amenazar y que nos amenazan constantemente: Aquí está un pueblo y un Ejército que ni se vende ni se rinde ¡Jamás! ¡Qué viva el Ejército de Nicaragua en su 47 aniversario! ¡Sandino vive! ¡La lucha sigue! ¡Patria libre o morir!”.