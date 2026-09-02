Descartan alteraciones psiquiátricas: a juicio mujer que ahogó a su hijita en Ticuantepe

El próximo 2 de octubre iniciará el juicio oral y público en contra de Angélica María Mairena López, de 31 años, procesada por el delito de parricidio en perjuicio de su hija Mariam Alejandra Chávez Mairena, de 4 años, cometido en la comunidad Denis Larios, del municipio de Ticuantepe.

La remisión a juicio fue realizada por la doctora Karen Chavarría, Jueza Noveno de Audiencia de Managua, luego de que el Instituto de Medicina Legal determinara mediante una valoración especializada que la acusada goza de buen estado de salud mental y no padece ninguna alteración psiquiátrica.

Durante la audiencia inicial realizada este miércoles, la autoridad judicial también admitió en su totalidad el intercambio de información y pruebas presentado por el Ministerio Público.

Entre los elementos probatorios ofrecidos por la Fiscalía figura el testimonio de la propia madre de la procesada, quien ratificará que su hija fue evaluada previamente por un especialista privado que descartó padecimientos mentales.

Asimismo, se incluyó la declaración del hermano de Mairena López, quien fue el familiar que acudió a la vivienda y descubrió el cuerpo sin vida de la menor la tarde del pasado 18 de agosto.

Según las investigaciones, para cometer el crimen, Angélica Mairena, invitó a su niña a jugar y luego le metió la cabeza en un balde con agua hasta que la ahogó.