La noche de este miércoles, la Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, destacó la celebración del 47.° aniversario del Ejército de Nicaragua y enfatizó en la Paz como medio para seguir construyendo el país que todas las familias merecen.

«Buenas noches, compañeros, compañeras, queridas familias de nuestra noble, Hidalga, Brillante, valiente Nicaragua, Bendecida siempre con la fuerza de la Fe y del Cariño», saludó la Copresidenta de Nicaragua.

Luego dijo: «Aquí estamos, quisiera poder hablar todas las lenguas para decir lo que siento frente a un acto como este donde se valora grandemente el Heroísmo de un Pueblo, un pueblo que en este día celebramos en el vigor y la gloria del Ejército de Nicaragua. Pueblo nuestro, pueblo que nos llena de orgullo, patriotismo, orgullo, dignidad, honor; eso es lo que tenemos gracias a Dios las y los nicaragüenses».

Expresó: «Y todo eso se expresa en una palabra: Paz, Paz es lo que merecen las familias nicaragüenses, Paz para Avanzar, Paz para construir, para seguir construyendo el Porvenir con más hospitales, más escuelas, más centros de salud especializados, más centros técnicos, más juventud optando a becas Pueblo Presidente… Casi 60.000 becas se han entregado entre el año pasado y este».

«Más y Más Progreso, que es lo que merece nuestro Pueblo: viviendas, carreteras, caminos, calles, espacios recreativos, espacios formativos, espacios de encuentro; eso es lo que merecen las familias nicaragüenses, lo que merecemos y es lo que estamos construyendo en amor y con amor, siguiendo los pasos y los sueños de todos nuestros Héroes y Mártires, que los llevamos siempre en el Corazón, y a sus familiares siempre, también, un abrazo de reconocimiento y de respeto», manifestó.

Externó que «los que no quieren patria, porque No tienen Patria Ya, porque no merecen ser nicaragüenses, allá a lo lejos, urdiendo siempre maldades que no se consolidan porque el pueblo de Nicaragua no quiere odio, quiere Paz. El pueblo de Nicaragua, todos nosotros, vivimos nuestra fe, que es nuestra fortaleza, garantizando entre todos y por el bien de todos la Paz, supremo don, supremo patrimonio de esta Nicaragua de todos».

Continuó: «Los que no quieren patria allá están, entre ellos pisándose los pies, las piernas, porque solo pleitos es el que hay entre ellos, quién agarra más, quién pide más, quién sale más o saca nariz más, y son de verdad ya intranscendentes, hasta dan, diría yo, lástima, porque uno como cristiano siente compasión, dan lástima por arrastrarse y no ser como somos nosotros, las y los nicaragüenses».

Expuso que «nuestro orgullo, nuestra identidad, nuestra fuerza es la fe, es el amor, es el cariño y es el compromiso de ir adelante en paz y bien, construyendo el porvenir que merecemos, el porvenir por el que nos dieron todo nuestros Héroes, nuestros Mártires, y ahora el Ejército de Nicaragua cuando dice: Todo por la Patria, sabemos que es todo por la patria, y es el derecho de vivir en Paz, es el derecho de vivir haciendo obras del progreso que Nicaragua quiere, que necesita y que estamos creando todos juntos, porque todos juntos es que Vamos Adelante».

«Honor y gloria a todos los héroes de todos los tiempos, a los héroes y los mártires de nuestro ejército y sobre todo recordar las sagradas palabras de Sandino: la Soberanía de un pueblo no se discute, y se Defiende, cómo, con alma, con vida, con corazón, se defiende con la Justicia y la Verdad», sostuvo.

Indicó que «aquellos que están allá quisieran que nosotros nos convirtiéramos, a lo mejor, en un estado más de esa bandera que no es la nuestra. No, nosotros somos un Estado Soberano, Respeten Nuestras Instituciones, nuestras decisiones y nuestros caminos. No le hacemos daño a nadie, creamos el porvenir que merecemos».

«En la fuerza y en la fortaleza del espíritu que se manifiesta todos los días, gran espíritu en esta Nicaragua Bendita, Vamos Adelante construyendo ese porvenir de gloria y victoria que tanto merecemos. Abrazos grandes compañeros, compañeras», concluyó.