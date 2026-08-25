Youtuber costarricense recorre de noche Ciudad Sandino y resalta seguridad en Nicaragua

El creador de contenido costarricense Rubén Rodríguez puso a prueba la seguridad de Nicaragua al recorrer cerca de las 11:30 de la noche el sector de Vista Hermosa (Zona 10) en Ciudad Sandino, catalogado popularmente como un punto complejo.

Rubén Rodríguez

Pese a las advertencias previas, el influencer resaltó la notable tranquilidad y el clima de paz que se vive en Nicaragua, marcando un fuerte contraste con la inseguridad habitual en otros países de la región como Costa Rica.

A través de dos videos publicados en sus redes sociales, Rodríguez documentó su caminata por parques, canchas y callejones iluminados donde observó a familias conviviendo, jóvenes conversando y niños jugando a altas horas de la noche.

“La seguridad en este país ha mejorado rotundamente; creo que la Policía y la justicia son muy efectivas”, afirmó el costarricense, quien tras interactuar con los pobladores concluyó que nunca sintió temor ni peligro durante su estadía en suelo nicaragüense.

El creador de contenido también ha destacado en sus reportes que la comida, el alojamiento y hasta las “birras” son más baratas en Nicaragua que en Costa Rica.