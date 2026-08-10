León marino sorprende en Las Peñitas y alertan a bañistas en León

Un inusual y asombroso espectáculo natural se registró la mañana de este lunes en el balneario de Las Peñitas, en el departamento de León, donde pobladores y visitantes reportaron la presencia de un león marino tomando el sol a orillas de la playa, específicamente frente al Hotel Playa Roca.

León Marino causa asombro en las costas de Las Peñitas

El inesperado avistamiento de este mamífero marino generó sorpresa y curiosidad entre los comunitarios y turistas presentes en la zona costeña, quienes no dudaron en capturar fotografías y videos del animal mientras se desplazaba entre las olas del Pacífico nicaragüense.

Ante la presencia del ejemplar, las autoridades ambientales y especialistas locales instaron a la población y a los veraneantes a mantener una distancia prudente respecto al animal, evitando a toda costa acosarlo, tocarlo, alimentarlo o intentar capturarlo, mientras se aguarda la inspección técnica correspondiente.

El león marino (Otariidae) es un mamífero pinnípedo semiacuático habituado a aguas frías y templadas, con colonias importantes en las Islas Galápagos, California y las costas del Pacífico Sur de Sudamérica, por lo que su presencia en el litoral nicaragüense resulta un evento poco común.

Biólogos y expertos marinos explican que la llegada de estos especímenes a playas centroamericanas suele estar asociada a alteraciones en las corrientes oceánicas o a la búsqueda de alimento, lo que lleva a algunos ejemplares jóvenes o desorientados a recorrer largas distancias y aproximarse a las costas para descansar y recuperar energías.

