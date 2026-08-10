León marino sorprende en Las Peñitas y alertan a bañistas en León

Por Jonathan Morales
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Un inusual y asombroso espectáculo natural se registró la mañana de este lunes en el balneario de Las Peñitas, en el departamento de León, donde pobladores y visitantes reportaron la presencia de un león marino tomando el sol a orillas de la playa, específicamente frente al Hotel Playa Roca.

León Marino causa asombro en las costas de Las Peñitas
León Marino causa asombro en las costas de Las Peñitas

El inesperado avistamiento de este mamífero marino generó sorpresa y curiosidad entre los comunitarios y turistas presentes en la zona costeña, quienes no dudaron en capturar fotografías y videos del animal mientras se desplazaba entre las olas del Pacífico nicaragüense.

Ante la presencia del ejemplar, las autoridades ambientales y especialistas locales instaron a la población y a los veraneantes a mantener una distancia prudente respecto al animal, evitando a toda costa acosarlo, tocarlo, alimentarlo o intentar capturarlo, mientras se aguarda la inspección técnica correspondiente.

El león marino (Otariidae) es un mamífero pinnípedo semiacuático habituado a aguas frías y templadas, con colonias importantes en las Islas Galápagos, California y las costas del Pacífico Sur de Sudamérica, por lo que su presencia en el litoral nicaragüense resulta un evento poco común.

Biólogos y expertos marinos explican que la llegada de estos especímenes a playas centroamericanas suele estar asociada a alteraciones en las corrientes oceánicas o a la búsqueda de alimento, lo que lleva a algunos ejemplares jóvenes o desorientados a recorrer largas distancias y aproximarse a las costas para descansar y recuperar energías.

#León marino#Ultima Hora