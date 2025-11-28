Programan para Enero 2026 juicio contra acusado de asesinar a jovencita en Carazo

Para el 15 de enero del 2026 fue programado de manera provisional el inicio del juicio oral y público en contra del sujeto Moisés Adán Cruz Cruz, de 35 años, alias “Moly”, quien fue acusado por el asesinato agravado de Stephanie Antonia Sánchez Noguera, de 17 años.

Stephanie Antonia Sánchez Noguera, de 17 años

La programación del juicio fue realizada tras la audiencia inicial desarrollada de manera virtual por la doctora Carold Urbina Medrano, Jueza Distrito Penal Audiencia de Carazo, quien mantuvo la prisión preventiva contra el acusado.

De acuerdo con la acusación, el delincuente tenía varios días de estar acosando a la jovencita, y la interceptó y atacó el pasado 5 de noviembre, cuando se dirigía a la casa de unos familiares, en el municipio de Santa Teresa.

El cuerpo de la muchacha fue hallado el 10 de noviembre en avanzado estado de descomposición, con ambas manos amputadas, en un predio montoso del barrio Las Cruces, de Santa Teresa.

Moisés Adán Cruz Cruz, de 35 años

Durante la audiencia inicial, la madre de Stephanie, doña Jamileth Antonia Noguera Estrada, pidió a la jueza Carold Urbina “que se haga justicia por la muerte de mi hija. Por la manera en que la encontramos, con su cuerpo destrozado y sus manos mutiladas”.

La adolorida madre agregó que su hija “cursaba quinto año, era estudiosa y tenía buenas notas. Nadie merece que le arrebaten la vida como lo hicieron con ella”.

Sobre la muerte de la jovencita, el dictamen forense reveló una hemorragia intracraneal, más trauma a nivel de cuello y trauma con objeto contundente.

Stephanie se graduaría de bachiller este año 2025 y se le recuerda como una persona muy bien portada y muy amistosa.

