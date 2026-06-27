Presidenta encargada Delcy Rodríguez: se recuperó el 60% del suministro eléctrico en La Guaira, el más afectado por el doble sismo

La jefa de Estado encargada subrayó que lo más importante y lo más estratégico es el rescate de las personas que aún están con vida.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en las primeras horas de este sábado que ya se encuentra recuperado en un 60 por ciento el suministro eléctrico en el estado La Guaira, el más afectado por el doble sismo del miércoles pasado, y aseguró que la mayor prioridad es salvar vidas.

En un nuevo balance de atención por las afectaciones de los eventos sísmicos ofrecido a las 01:00 hora local de este sábado (05:00 GMT) desde el puesto del comando central, la mandataria encargada precisó que se recuperó un total del 60 por ciento del servicio eléctrico.

«Ya para mañana deberíamos avanzar mucho más cuando podamos recuperar la torre eléctrica que cayó en la montaña de La Guaira», indicó Rodríguez.

También mencionó que todas las autoridades están enfocadas en la recuperación del servicio de agua potable y asegurar la alimentación de la población afectada por los terremotos.

La jefa de Estado encargada subrayó que lo más importante y lo más estratégico es el rescate de las personas que aún están con vida; «es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, Protección Civil, bomberos, médicos y voluntarios de la Cruz Roja. Les agradecemos por la labor incansable», manifestó.

«Lo más estrategio es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida, es nuestra prioridad (…) tenemos fe de que los vamos a rescatar», puntualizó y remarcó que estas primeras 72 horas son vitales para salvar vidas.

Al señalar que Venezuela no está sola, Rodríguez subrayó: «Hemos recibido la mano solidaria del mundo». Dijo que en las últimas horas arribó una misión de rescatistas de Italia. Contó que entabló una comunicación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien dijo estar «muy impactada» y dolida.

«Quiero informar que en próximas horas estarán llegando misiones de más países. Desde ahora a mañana 10 países más se sumarán a las labores de rescate», detalló la presidenta encargada.

Asimismo, ratificó la restricción del acceso al estado La Guaria, para garantizar la seguridad. «Más de 14 mil funcionarios, tanto militares como policiales, están en el estado y estarán haciendo patrullaje permanente para garantizar la tranquilidad que se necesita para las labores y los trabajos que se adelantan en el rescate y recuperación del estado», señaló.