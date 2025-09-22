type here...
Policía Nacional incauta más de 264 kilos de cocaína en Villanueva, Chinandega

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En un nuevo golpe al narcotráfico internacional, la Policía Nacional incautó un total de 264 kilos con 701 gramos de cocaína en el municipio de Villanueva, en el departamento de Chinandega.

Policía Nacional incauta 264 kilos de cocaína en Chinandega
La ocupación de la droga fue realizada en un retén ubicado en la entrada de la comunidad El Marimbero.

En el operativo también se ocupó una camioneta marca Mitsubishi color blanco sin placas, donde eran transportados 237 paquetes rectangulares ocultos en cinco sacos rojos.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Henry Jehovanis Ponce Betanco, alias “El Chichero”; Uriel Napoleón Quiroz Parada, alias “Napo”; César Augusto Acosta Parada, Raúl René Quiroz Parada y Lino Andrés Jirón Pérez, quienes huyeron al percatarse de la presencia policial, dejando abandonada la camioneta.

