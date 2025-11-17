Policía Nacional incauta en Estelí 299 kilos de cocaína en furgón cargado de camarones

En un nuevo golpe al crimen organizado y el tráfico de drogas, la Policía Nacional detuvo a una persona que trasladaba 299 kilos de cocaína en un cabezal en el municipio de Estelí.

Policía incauta 299 kilos de cocaína en Estelí

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó que el quiebre de drogas fue realizado el viernes 14 de noviembre a las 6 de la tarde, en el barrio El Rosario, kilómetro 158 de la carretera Panamericana Norte.

En ese lugar la Policía Nacional perfiló el cabezal marca Freightliner color rojo placas M 438-313 conducido por Edwin Antonio Avilés Soza, quien trasladaba un cargamento de mariscos.

En inspección realizada en el interior del cabezal, se encontraron debajo del camarón 255 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva que contenían un total de 299 kilogramos de cocaína.

El delincuente Edwing Antonio Avilés Soza y las evidencias fueron puestos a la orden de las autoridades competentes.