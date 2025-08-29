Policía Nacional incauta 531 kilos de cocaína en San Rafael del Sur, Managua

La Policía Nacional informó este viernes la incautación de 531 kilos con 147 gramos de cocaína y la detención de un hombre en un retén policial en el municipio de San Rafael del Sur, en el departamento de Managua.

Según el comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina, jefe de las fuerzas policiales de Nicaragua, el hallazgo se produjo tras la perfilación de una camioneta Toyota Hilux, color blanco, con placas M 434-668, conducida por Byron Javier Marenco Narváez, de 32 años.

Durante la inspección del vehículo, se encontraron 13 sacos rojos en la cabina y la tina, que contenían un total de 469 paquetes rectangulares.

Las pruebas de campo y los análisis químicos confirmaron que la sustancia era cocaína. La prueba de detección de partículas, Sintrax Trace, también dio positivo en la camioneta, la vestimenta y las manos del detenido.

Byron Javier Marenco Narváez fue arrestado por los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el bienestar de las comunidades.