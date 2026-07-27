Declaran asueto remunerado este 1 y 10 de agosto por fiestas tradicionales de Managua

El Ministerio del Trabajo (MITRAB) declaró asueto con goce de salario para todos los trabajadores del municipio de Managua los días sábado 1 y lunes 10 de agosto de 2026, en ocasión de las fiestas tradicionales en honor a Santo Domingo de Guzmán.

La disposición, fue emitida por la Ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez, con instrucciones de los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo quienes son respetuosos de las tradiciones, cultura y religiosidad de nuestro pueblo.

La declaratoria, respaldada por el artículo 67 del Código del Trabajo, tiene como objetivo permitir que las familias de la capital participen en las festividades tradicionales.

De acuerdo con la resolución, el retorno a las labores ordinarias será el lunes 3 de agosto y el martes 11 de agosto, respectivamente.

El comunicado precisa que se exceptúan de este descanso aquellas labores que, por su naturaleza, no pueden interrumpir sus servicios de conformidad con el artículo 69 del Código del Trabajo, con el fin de evitar afectaciones en la economía, la seguridad y las actividades sociales del país.

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