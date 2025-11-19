Piden 3 años de prisión para madre de La Rubia quién se declaró culpable por tráfico de drogas

Una condena de tres años de cárcel y el pago de 100 días multa, equivalentes a unos 26 mil 600 córdobas, fue pedida por la Fiscalía y la defensa técnica para Ana Sonia Molina de la Rocha, madre de Carlos Humberto Sandoval Molina, tiktoker conocido como «La Rubia».

Ana Sonia Molina de la Rocha, de 49 años, mamá del tiktoker La Rubia

La pena fue solicitada por ambas partes luego de que la granadina se declaró culpable de Posesión o Tenencia de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Controladas, en perjuicio del Estado de Nicaragua.

A la detenida Ana Molina se le realizó ayer la audiencia inicial virtual durante la cual aceleró el proceso al declararse culpable ante el doctor Juan Carlos Ruiz Carballo, Juez Distrito Penal de Audiencias de Granada, quien procedió a la clausura anticipada de juicio y al debate de pena.

La mamá de “La Rubia” fue capturada durante un allanamiento a su casa ubicada en el reparto San Ignacio, cerca de la iglesia evangélica Huerto de Paz, en la ciudad de Granada, donde se le hallaron 16 gramos de cocaína y dinero en efectivo, producto de la venta de estupefacientes.

Carlos Humberto Sandoval Molina, tiktoker mejor conocido como La Rubia

Además del tiempo en prisión y los días multa, el representante del Ministerio Público solicitó que a la procesada se le decomisen los bienes incautados tales como dinero, celulares y otras cosas.

A partir del 2 de diciembre próximo, cuando el juez Juan Carlos Ruiz le lea la sentencia, Ana Sonia Molina, irá a parar a una cárcel formal igual que su hijo “La Rubia”, quien cumple 30 años de prisión por un accidente de tránsito que dejó una pareja muerta, en Rivas.

Johnny Sandoval Molina, otro hijo de doña Ana Sonia también fue arrestado en Granada por abastecimiento de drogas, tras encontrársele cocaína, en tanto César Sandoval Molina, otro miembro del clan Molina, también fue capturado con droga en los últimos 15 meses.

