Hermanos se reencuentran gracias a Tu Nueva Radio Ya tras 35 años

Tu Nueva Radio Ya vuelve a escribir una historia con final feliz gracias a su tradicional segmento de servicios sociales, que una vez más demuestra que nació para servir y unir a las familias nicaragüenses.

Guadalupe Cerna Méndez pronto se reencontrara con su hermana

Esta vez, los protagonistas son Guadalupe Cerna Méndez y su hermana María Aventura Cerna Méndez, quienes estuvieron separados durante 35 años sin saber el uno del otro.

El milagro comenzó cuando Yamileth Cerna, hija de don Guadalupe, decidió comunicarse con La Súper Líder del Dial para quien pudieron brindar información de Doña María Aventura.

Poco después ocurrió lo que parecía imposible y Alfredo Cerna Méndez, hijo de doña María Aventura y primo de Yamileth, escuchó el mensaje y se puso en contacto con la familia.

En cuestión de horas, la emoción invadió a todos al confirmar que, después de 35 años de separación, los hermanos volverán a abrazarse.

El esperado reencuentro está previsto para realizarse en los próximos días en el municipio d Matiguás, Matagalpa, donde reside don Guadalupe y quien actualmente se dedica a las labores del campo.

La historia de esta familia está marcada por una dolorosa separación que ocurrió cuando ambos eran apenas adolescentes, tras el fallecimiento de su madre, Doña María Bartola Méndez Suárez, desde entonces, cada uno tomó un rumbo distinto y perdieron totalmente el contacto.

Con profunda emoción, don Guadalupe expresó su inmenso agradecimiento a Tu Nueva Radio Ya por convertirse en el puente que hizo posible para reencontrarse con su hermana después de tantos años de incertidumbre.

Estaremos pendientes de este conmovedor reencuentro para compartir con nuestros radioyentes y seguidores de redes sociales el abrazo que, tras después de 35 años de espera, volverá a unir a estos dos hermanos porque en Tu Nueva Radio Ya nacimos para servirles.