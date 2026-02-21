PGJ aclara situación del sector Minero en Nicaragua

A través de una nota de prensa emitida este 21 de febrero de 2026, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Dirección General de Minas informaron al pueblo nicaragüense sobre el sólido estado y la seguridad jurídica del sector minero en el país.

La institución desmintió publicaciones malintencionadas que buscan desinformar sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

La Procuraduría General de Justicia enfatizó que el otorgamiento de concesiones cumple estrictamente con los principios de debido proceso y transparencia.

Detalles como el titular, ubicación, área y vigencia de cada concesión son publicados en La Gaceta, Diario Oficial, permitiendo el acceso libre y gratuito a esta información para cualquier ciudadano.

Asimismo, todas las operaciones se rigen bajo la Ley No. 387, «Ley Especial para la Exploración y Explotación de Minas», garantizando el cumplimiento de normativas técnicas, ambientales y tributarias.

La PGJ destacó que el sector minero se consolida como uno de los pilares de la economía nacional.

En cuanto a exportaciones en el 2025, el oro alcanzó más de 1,961 millones de dólares, gracias a la seguridad jurídica brindada tanto a inversionistas nacionales como extranjeros.

Entre las empresas destacadas se encuentran grupos económicos como EQUINOX y HEMCO MINEROS quienes operan con total normalidad a través de 64 concesiones que representan el 34.28 por ciento de las áreas bajo aprovechamiento minero.

Durante el 2025, estos dos grupos económicos exportaron aproximadamente 1,325 millones de dólares, representando el mayor porcentaje de la producción nacional.

Finalmente, el Estado reafirmó su rol como garante del aprovechamiento sostenible de los recursos, asegurando que la minería artesanal, pequeña y gran escala convivan en armonía bajo reglas de comercio justo y estricta responsabilidad ambiental.