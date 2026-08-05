Peatón muere impactado por una camioneta en la carretera Managua-Boaco

Una persona de identidad desconocida de sexo masculino, perdió la vida luego de ser impactado por una camioneta en el sector de Las Canoas, kilómetro 41 de la carretera Managua-Boaco. la tarde-noche de este miércoles.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el desconocido luego de bajar de un autobús de transporte público, se dispuso a cruzar la vía, siendo impactado por la camioneta, lo que le causó la muerte en el lugar.

En las redes sociales se ha regado como pólvora un video del mortal accidente. En el mismo se aprecia cuando el peatón después de bajar del bus, se cruza la vía sin la debida precaución, siendo impactado por la camioneta.

Sin embargo, serán las autoridades policiales las encargadas de esclarecer el caso, determinando la responsabilidad de los involucrados.