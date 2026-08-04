Habitantes de Batahola Sur, Managua denuncian a vecino por ola de envenenamiento de animales

Una profunda alarma e indignación se ha apoderado de los habitantes de la colonia Batahola Sur, en Managua, luego de que se reportara la muerte de al menos 72 gallinas, además de varios perros y gatos, a causa de alimentos contaminados con veneno.

Los vecinos señalan directamente al poblador de la zona Juan Carlos Castillo, como el presunto responsable de esta matanza masiva, quien justifica sus acciones alegando que los animales de compañía y de granja le generan molestias.

Al ser abordado, el sujeto admitió su responsabilidad y dijo que absolutamente nadie podrá impedir que les siga poniendo pellejos con veneno a perros y gatos.

Uno de los afectados denunció que el sujeto le envenenó un perro de 5 meses de nacido de la raza Shar Pei valorado en cientos de dólares que llevó de regalo a su pequeña niña.

Ante la gravedad del ataque y la reiteración de los hechos, los pobladores decidieron unirse para formalizar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

La comunidad enfatiza que este acto de crueldad extrema no solo atenta contra la vida animal y el patrimonio de las familias, sino que representa un riesgo biológico e higiénico grave para todo el sector, en especial para los niños que transitan por las áreas donde se ha depositado la sustancia tóxica.

Ante esta situación, la ciudadanía exige la intervención urgente e inmediata de la Policía Nacional y de las instituciones de protección ambiental.

Los afectados demandan que se investigue el caso a profundidad, se identifique sin demoras al implicado y se aplique todo el rigor sancionatorio establecido en la Ley 747, Ley de Protección y Bienestar Animal, para frenar la impunidad y garantizar la seguridad de la comunidad y sus mascotas y animales de crianza.