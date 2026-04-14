Par de sujetos roban pulpería en un barrio de San Pedro de Lóvago (Video)

Dos sujetos armados de revólveres asaltaron ayer a eso de las 5 de la tarde la pulpería “Variedades Reyna”, propiedad de la señora Ninoska Chavarría, la que esta localizada en el barrio Esquipulas 2 en el municipio de San Pedro de Lovago, departamento de Chontales.

Chontales: Asalto a pulpería Variedades Reyna, todo grabado

En cámaras de seguridad del local quedó grabado el robo cuando dos sujetos ingresan como clientes y luego intimidan a la cajera y los tres clientes que en ese momento estaban en el local.

Seguidamente uno de los sujetos se queda en la puerta del local y el otro aparta a la cajera para tomar el dinero de la venta, así como el celular y la cartera de la trabajadora.

En tanto uno de los clientes fue despojado del dinero que la cajera le había dado aparentemente de una transferencia.

Los amigos de lo ajeno se llevaron más de 100 mil córdobas, según nuestros cazadores de noticias.

Video del Robo