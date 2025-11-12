Panamá: Capturan a 10 personas, entre ellos 3 nicaragüenses, con 13 toneladas de cocaína

Las autoridades panameñas capturaron a 10 narcotraficantes entre ellos tres nicaragüenses, así como otros extranjeros entre ellos de Venezuela, Perú y de Ecuador, y Colombia, en una operación antidroga.

El operativo tuvo lugar cerca de la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas, Panamá, donde las autoridades navales incautaron 13 mil 508 kilos de cocaína de cocaína que era trasladadas hacía Norteamérica.

Presuntamente el barco con bandera de Tanzania, había salido de Buenaventura, Colombia con el cargamento de droga valorado en más de 200 millones de dólares.

La embarcación fue remolcada hasta la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Este es el mayor decomiso en Panamá desde 2007, cuando se incautaron 19 toneladas.



