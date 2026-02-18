Padres enfrentan proceso judicial tras intoxicación de su hija de un año con cocaína en Managua

Un hombre de apellido Gutiérrez, de 29 años, y su esposa de apellido Reyes, de 19 años, fueron acusados en los juzgados de Managua por los delitos de exposición de personas al peligro y abandono de personas en perjuicio de su hija de apenas un año.

Pareja acusada por intoxicar a su hija con cocaína. Imagen con fines ilustrativos

La acusación surge luego de un grave incidente ocurrido en el barrio Walter Ferreti, Distrito V de Managua, donde la menor resultó intoxicada tras ingerir un gramo de cocaína que su madre dejó a su alcance en su cama.

Debido a la ingesta de la sustancia ilícita, la pequeña tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, donde recibió atención médica inmediata en la sala de emergencias.

Mientras la menor se recupera, el proceso judicial contra ambos progenitores continúa su curso para determinar las responsabilidades penales derivadas de este descuido que puso en riesgo la vida de la criatura.

Las autoridades mantienen las investigaciones pertinentes para esclarecer el entorno en el que se produjo el acceso de la menor a la droga.

