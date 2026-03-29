Oficial de policía fallece en accidente de motocicleta en León

El suboficial mayor Sergio Geovany Mendoza Hernández, de 34 años, murió la mañana hoy domingo al accidentarse en motocicleta, en el barrio Sutiaba, de la ciudad de León.

Cazadores de Noticias informaron que Mendoza Hernández perdió el control de la moto y rodó por varios metros sobre la vía.

En el hecho sufrió múltiples lesiones que le causaron una muerte casi inmediata.

Agentes de tránsito investigan las causas que originaron la tragedia vial.

