Nueva Segovia: Enfermera muere mientras ingería alimentos en Mozonte

La comunidad médica y los habitantes del municipio de Mozonte, Nueva Segovia, se encuentran consternados tras el sensible fallecimiento de la enfermera Kathia Carola Hernández Rivera, de 34 años, en un lamentable accidente doméstico ocurrido el sábado.

La enfermera Kathia Carola Hernández Rivera

Hernández Rivera, quien dedicó 15 años de su vida al servicio de los demás como parte del personal de enfermería en el Hospital Héroes y Mártires de las Segovias en Ocotal, estaba en su vivienda ubicada en el barrio Virgen de Guadalupe, en Mozonte, al momento de la fatalidad.

De acuerdo con el dictamen del médico forense que examinó el cuerpo, la causa del deceso fue asfixia mecánica por broncoaspiración.

Este incidente ocurrió mientras la profesional ingería alimentos, provocando que estos obstruyeran las vías respiratorias en lugar de seguir su curso normal hacia el sistema digestivo.

La partida inesperada de Kathia Carola deja un vacío profundo entre sus colegas del hospital regional, donde era apreciada por su compromiso con el cuido de los pacientes.

