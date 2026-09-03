Desconocido salva a niño que había caído a vías del metro en República Checa

Un niño de siete años cayó a las vías del metro de Praga mientras caminaba distraído con su teléfono celular.

En cuestión de segundos, un hombre saltó del andén y, con ayuda de otros pasajeros, logró devolver al menor a zona segura en cuestión de segundos.

El niño sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital. Las autoridades destacaron también la activación del botón de emergencia, que ayudó a evitar una tragedia.