A 170 años de coraje y soberanía, estudiantes honran a los Héroes de la Batalla de San Jacinto

Con septiembre vestido de azul y blanco, de patria, dignidad, libertad y orgullo nicaragüense, la comunidad educativa rindió homenaje a los héroes de la histórica Batalla de San Jacinto, en el marco de sus 170 años, reafirmando el compromiso de las nuevas generaciones con la historia y el futuro de Nicaragua.

Durante el encuentro, la ministra de Educación, Mendy Arauz, destacó que el mes patrio representa una oportunidad para fortalecer el amor a Nicaragua y renovar el compromiso con una educación que prepare a las nuevas generaciones para continuar construyendo un mejor país.

“Estamos instalando septiembre en patria, dignidad y libertad, comprometiéndonos con nuestro país a seguir avanzando hacia más y mejor educación, de la mano de Dios y de nuestros Copresidentes”, expresó.

La ministra recordó además que Nicaragua se encamina a conmemorar los 205 años del Acta de Independencia de Centroamérica y los 170 años de la gloriosa Batalla de San Jacinto, acontecida el 14 de septiembre de 1856.

En ese histórico escenario, los combatientes nicaragüenses, bajo el liderazgo del coronel José Dolores Estrada, defendieron la soberanía nacional frente a los filibusteros.

Entre los episodios que permanecen en la memoria colectiva destaca el gesto atribuido a Andrés Castro, quien lanzó una piedra contra un enemigo cuando se quedó sin munición, convirtiendo aquel momento en un símbolo de valentía y determinación.

San Jacinto no es solamente un lugar es un símbolo de coraje, soberanía y amor a la patria…“Aquí fue ese escenario donde, como nicaragüenses, dijimos firmemente sí a la libertad y sí al patriotismo”, señaló Arauz, destacando que ese legado continúa presente en las nuevas generaciones.

La titular de Educación vinculó aquella gesta histórica con los avances educativos de la actualidad, señalando el fortalecimiento de la educación gratuita y de calidad, la dignificación de las escuelas técnicas, la incorporación de aulas tecnológicas y la profesionalización docente como herramientas para formar integralmente a los jóvenes.

La jornada también estuvo acompañada por el talento artístico y cultural de la comunidad estudiantil.



La gimnasia y la banda de guerra del Instituto Las Maderas, de Tipitapa, y del Instituto Ticuantepe engalanaron la mañana con sus presentaciones, demostrando disciplina, identidad y orgullo por las tradiciones patrias, conectando con el pasado y el presente.

A 170 años de San Jacinto, el mensaje permanece y es recordar a quienes defendieron la libertad y la soberanía, mantener viva su memoria y transmitir a las nuevas generaciones el compromiso de amar, estudiar y trabajar por Nicaragua.