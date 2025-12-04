Nieto asesina a su abuelita y luego se suicida en Villa 9 de Junio, Managua

La señora Mercedes Guevara, de 74 años, fue golpeada con un objeto contuso y luego estrangulada por su propio nieto en la casa que habitaban en la Villa 9 de junio, del monumento, 2 cuadras al Este, media al Sur, en Managua.

El autor del crimen es Oswaldo de Jesús Martínez Oviedo, de 24, quien después se quitó la vida en el patio de la casa, por la vía del ahorcamiento.

El hecho fue descubierto por Jostin Martínez, de 20 años, el otro nieto de la señora y hermano del homicida, cuando salió de su cuarto al no escuchar bulla en la casa.

En la vivienda también habita la señora Georgina de Los Ángeles Oviedo Guevara, mama de los jóvenes e hija de la fallecida, quien al momento del hecho andaba trabajando. El padre de los jóvenes murió hace varios años.

La policía del distrito 7 de Managua está investigando las circunstancias reales en que ocurrió el parricidio seguido de suicidio.

Cazadores de noticias informaron que Oswaldo de Jesús era consumidor de drogas, y al rato mató a su abuela porque le negó dinero para el vicio.