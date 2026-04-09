Nicaragüense es encontrada muerta dentro de su cuarto en España

La compatriota Wendy Dilenia Chavarría Aguirre fue encontrada muerta ayer miércoles por causas desconocidas en España, según informaron familiares a través de las redes sociales.

Wendy Dilenia Chavarría Aguirre

Los informes indican que Wendy fue descubierta sin vida en la habitación donde vivía, en un hecho que está siendo investigado por las autoridades españolas.

Wendy Chavarría Aguirre era originaria de la comunidad El Lajero en San Pedro del Norte, Chinandega, desde donde sus familiares están solicitando ayuda para repatriarla.

“Cualquier ayuda, por pequeña que sea, será de gran bendición para nosotros…Que Dios multiplique su generosidad”, indicó en una publicación Yaneris Aguirre.

