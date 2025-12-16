Nicaragüense con autismo desaparece sin dejar rastro en España

El joven nicaragüense Ares Miguel Tiziano Malespín Valdivia, de 20 años, desapareció desde el 20 de noviembre pasado cuando salió de su casa rumbo a un centro de estudios en Zaragoza, España.

Ares Miguel Tiziano Malespín Valdivia, de 20 años

La señora Xiomara Valdivia dijo que su hijo es originario de Chinandega y llegó a España en enero de 2020 cuando acababa de cumplir 15 años, con el objetivo de reunirse con ella.

Agregó que la llegada de su hijo coincidió con el inicio de la pandemia del Covid-19, y posteriormente cursó la secundaria y últimamente estudiaba clases de programación.

Doña Xiomara explicó que, durante la etapa estudiantil, los docentes le recomendaron a ella realizarle evaluaciones psicológicas que derivaron en un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Según la madre, Ares Miguel tiene dificultades para socializar. Ya se había ausentado temporalmente de su casa. y al regresar contó que salió a caminar y perdió la noción del tiempo.

La segunda vez que se ausentó temporalmente fue entre el 14 y 16 de noviembre.

“Me dijo que no se acordaba dónde estaba y yo le insistí en que me contará que le pasaba, pero no me dijo nada”, dijo la mamá.

La diferencia esta vez es que desde el 20 de noviembre su teléfono se apagó y no volvió a encenderse. Su progenitora salió a buscarlo y al no encontrarlo lo reportó a la Policía.

“No hemos tenido noticia de él, dejó mensajes de despedida con una joven que estudiaba con él, en los que expresaba sentirse agobiado y sin deseos de seguir viviendo”, dijo la madre.

Aunque la Policía activó la búsqueda, no han dado con su paradero. Por lo anterior, la mamá pidió ayuda a la comunidad nicaragüense en España que si han visto a su hijo notifiquen a las autoridades correspondientes.

Ares Miguel Tiziano Malespín desaparecido en Zaragoza



