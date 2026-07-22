Comunicadores Sandinistas y Sputnik refuerzan trabajo comunicacional en Nicaragua

Este martes, con el objetivo de seguir avanzando en el esfuerzo permanente, para estar cada día más fortalecidos y con capacidades en el trabajo comunicacional, Comunicadores Sandinistas sostuvieron un encuentro con hermanos comunicadores de la Agencia de Noticias Sputnik de la Federación de Rusia.

Comunicadores Sandinistas sostienen encuentros con hermanos de la agencia de noticias Sputnik

El encuentro fue presidido por el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de los Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; Víctor Ternosvsky, periodista de Sputnik y Denis Lukianov, jefe de Proyectos Digitales de la Agencia de Noticias Sputnik; compañera Guadalupe Padilla, coordinadora nacional de la Red de Jóvenes Comunicadores.

El compañero Daniel Edmundo transmitió a los asistentes: «El abrazo fraterno, también el cariño y el aprecio de parte de nuestro Copresidente, el Comandante Daniel, nuestra Copresidenta, la Compañera Rosario, de parte de todos los Comunicadores Sandinistas, para el hermano Compañero Presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, para su heroico, valiente, siempre victorioso y para todos los comunicadores de la Federación de Rusia y el equipo de trabajo de la Agencia de Noticias Sputnik».

“Vamos a estar desarrollando este encuentro de intercambio de aprendizaje mutuo, con nuestros compañeros de Sputnik y todos los compañeros Comunicadores Sandinistas presentes esta mañana, convencidos y seguros de que con estos encuentros, con estas sesiones de trabajo, estamos cada día más unidos, estamos cada día más cohesionados y estamos cada día más fortalecidos en esa labor comunicacional, seguir garantizando la defensa de la verdad verdadera de nuestros pueblos”.

La compañera Guadalupe Padilla, de la Red de Jóvenes Comunicadores , puntualizó: «Y cómo los pueblos hermanos también seguimos construyendo este camino desde nuestra verdad, esa construcción desde la comunicación, desde el barrio, desde la comunidad, desde todo lo que nosotros estamos haciendo cómo la podemos seguir divulgando y cómo podemos seguir mejorando en esta materia».

Por su parte, Denis Lukianov, comentó: «Muchísimas gracias por esta acogida que tenemos acá, nosotros delegación de Sputnik en Nicaragua, porque nos sentimos como en casa. Y además en este caso lo que es importante es que estamos acá acompañados con nuestros colegas. Además, colegas que trabajan o gente que está aprendiendo, ahora mismo, de manera que yo veo, de hecho nuestro encuentro también como un intercambio».

Finalmente, el compañero Víctor Ternosvsky expresó que «compartir con ustedes algunos hechos interesantes del trabajo que hacemos ahí en Sputnik, en Moscú, de hecho tenemos una experiencia bastante grande con el contenido audiovisual, porque como todos probablemente sabremos, si el contenido audiovisual se ha convertido en el principal pilar, del contenido en redes sociales, porque menos y menos gente lee textos y más y más gente prefiere ver videos, ver imágenes, consumir contenido que es más fácil».

