Copresidenta Rosario Murillo insta a familias a defender la Paz

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, destacó este lunes que el desafío más grande en el mundo actual es conservar la paz, la seguridad y la estabilidad, elementos que calificó como indispensables para que el país continúe prosperando.

Durante su comunicación de este mediodía, la compañera Rosario agradeció al pueblo nicaragüense y reiteró que vivir en armonía es un patrimonio merecido.

Subrayó que avanzar bajo el mandato de la paz permite a las comunidades trabajar, educarse y crecer con tranquilidad.

La Copresidenta llamó a la ciudadanía a respaldar las directrices planteadas por el Copresidente Comandante Daniel Ortega para mantener la estabilidad nacional.

Explicó que esto significa dejar atrás las discordias, el odio y la falta de lealtad a la patria, promoviendo en su lugar la fraternidad.

Finalmente, la compañera Rosario envió un saludo a todas las familias y enfatizó que sin paz no existe el futuro.

Afirmó además que el compromiso de este tiempo es consolidar y defender juntos este derecho, asegurando que la unidad es la clave para seguir adelante.

