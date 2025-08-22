Nicaragua sufre su primera derrota en la Americup ante Argentina

La selección Nacional de baloncesto de Nicaragua sufrió su primera derrota ante Argentina 94 a 70 en la Americup, con un Gimnasio repleto de gente quienes apoyaron de principio a fin a su selección.

Aunque el equipo perdió, mostró una mejoría en comparación en otros encuentros que tuvieron en las Eliminatorias para este evento.

Jared Ruiz comando el juego con 19, Norchad Omier hizo lo suyo con 16 puntos, seguido de Kaleb Myers con 10 puntos.

Mientra que por Argentina los mejores anotadores fueron el veterano Nicolas Brusino anoto 17 puntos y Gonzalo Corbalan anoto 13 puntos

El próximo reto para Nicaragua es contra República Dominicana este Domingo 24 en el Gimnasio Alexis Arguello a partir de las 6:30 de la noche.