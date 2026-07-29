Hombre muere electrocutado en San Lucas, Madriz

El ciudadano Uriel Pérez Hernández de 42 años, murió al recibir una potente descarga eléctrica en la comunidad El Ángel número 1, situada a cinco kilómetros del municipio de San José de Cusmapa, en el departamento de Madriz, la noche de este miércoles.

Presuntamente, don Uriel estaba realizando un trabajo de electricidad cuando recibió la potente descarga que lo lanzó por los aires y para su mala suerte cayó en el fondo de un pozo artesanal de 7 metros de profundidad.

El cuerpo del infortunado fue sacado del pozo por lugareños, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades de la Policía Nacional, encargadas de indagar a fondo el caso.