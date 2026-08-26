Nicaragua impulsa vínculos turísticos en feria de Ho Chi Minh, Vietnam

La Embajada de Nicaragua en Vietnam participó en la gala inaugural de la 20º Feria Internacional de Turismo (ITE 2026), evento que se celebra del 26 al 29 de agosto en la ciudad de Ho Chi Minh.

Durante la actividad, la delegación nicaragüense sostuvo encuentros clave con autoridades del sector de Myanmar, Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam.

El embajador Mario Armengol transmitió a las delegaciones asiáticas el interés del Gobierno de Nicaragua en profundizar la cooperación mutua y promover el intercambio turístico para conectar a Asia con la nación centroamericana.

La comitiva nicaragüense en esta importante vitrina internacional está integrada por los compañeros Lwanda Palacios, Yen Vuong y el propio embajador Armengol.

