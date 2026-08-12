Obispo Emérito Abelardo Mata comparte aspectos de su vida decida a la oración y el campo

El Obispo Emérito, monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, compartió aspectos de su vida actual durante una entrevista con el programa Informe Pastran TV.

Monseñor Juan Abelardo Mata

El religioso aseguró encontrarse en buen estado de salud y explicó que dedica sus días a la oración, el estudio y la lectura de las Sagradas Escrituras.

También combina su vida espiritual con labores del campo, cuidando cultivos de papaya y plátanos, practicando la apicultura artesanal y criando caballos en su propiedad.

Monseñor Mata recordó además al fallecido Cardenal Miguel Obando y Bravo, a quien destacó como un importante mentor que lo apoyó durante su juventud para continuar su vocación sacerdotal.

Juan Abelardo Mata Guevara tiene 50 años de vida sacerdotal, habiendo sido ordenado el 15 de agosto de 1976.