Nicaragua responde a Perú y reafirma que su soberanía no se discute
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua respondió este 3 de septiembre a una nota de la Cancillería de la República del Perú y reafirmó que la soberanía de un pueblo “no se discute”, al tiempo que sostuvo que tampoco puede ser cuestionada por otros países con problemas de legitimidad y unidad.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Managua, Nicaragua
Managua, 3 de Septiembre, 2026
Señores Cancillería
de la República del Perú
Estimados Señores :
Recibimos su Nota y nuestra única respuesta consiste en recordar que la Soberanía de un Pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros Países con graves problemas de legitimidad y unidad.
Nicaragua Triunfa
en Paz y Seguridad.
Valdrack Jaentschke
Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua