Nicaragua contesta a Guatemala y defiende el respeto a su soberanía
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua respondió este 3 de septiembre a una nota de la Cancillería de la República de Guatemala, señalando que la soberanía de un pueblo no se discute ni puede ser cuestionada por otros países, y cerró su comunicación afirmando que Nicaragua triunfa “en Paz y Seguridad”.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Managua, Nicaragua
Managua, 3 de Septiembre, 2026
Señores Cancillería
de la República de Guatemala
Estimados Señores :
Recibimos su Nota y nuestra única respuesta consiste en recordar que la Soberanía de un Pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros Países con graves problemas de legitimidad y unidad.
Nicaragua Triunfa
en Paz y Seguridad.
Valdrack Jaentschke
Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua