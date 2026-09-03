Nicaragua contesta a Guatemala y defiende el respeto a su soberanía

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua respondió este 3 de septiembre a una nota de la Cancillería de la República de Guatemala, señalando que la soberanía de un pueblo no se discute ni puede ser cuestionada por otros países, y cerró su comunicación afirmando que Nicaragua triunfa “en Paz y Seguridad”.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Managua, Nicaragua

Managua, 3 de Septiembre, 2026

Señores Cancillería

de la República de Guatemala

Estimados Señores :

Recibimos su Nota y nuestra única respuesta consiste en recordar que la Soberanía de un Pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros Países con graves problemas de legitimidad y unidad.

Nicaragua Triunfa

en Paz y Seguridad.

Valdrack Jaentschke

Ministro de Relaciones Exteriores

República de Nicaragua