Estos serán los días de Vacaciones Patrias en Nicaragua
La Copresidente de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, anunció que los trabajadores del Estado gozarán de un periodo de Vacaciones Patrias del 11 al 21 de septiembre, en saludo al 205.° Aniversario de la Independencia de Centroamérica y al 170.° Aniversario de la Batalla de San Jacinto.
Durante su alocución cotidiana, la Compañera Rosario destacó que este receso laboral busca promover el descanso, la convivencia familiar y el turismo nacional, permitiendo a las familias rendir homenaje a los Héroes Patrios y disfrutar de la riqueza cultural, natural y gastronómica del país.
–Información en desarrollo–
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