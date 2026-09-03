¡Nicaragua soberana!

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un pronunciamiento oficial en el que exige de forma contundente al Gobierno de Costa Rica el respeto a su soberanía y el cese inmediato de cualquier injerencia en los asuntos internos del país.

Bandera de Nicaragua ondeando contra un cielo nublado.

En el documento, las autoridades nicaragüenses remarcaron que Nicaragua es un Pueblo Digno y Soberano, apelando al principio histórico de no intervención entre naciones vecinas.

A continuación, comunicado íntegro: