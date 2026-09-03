¡Nicaragua soberana!
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un pronunciamiento oficial en el que exige de forma contundente al Gobierno de Costa Rica el respeto a su soberanía y el cese inmediato de cualquier injerencia en los asuntos internos del país.
En el documento, las autoridades nicaragüenses remarcaron que Nicaragua es un Pueblo Digno y Soberano, apelando al principio histórico de no intervención entre naciones vecinas.
A continuación, comunicado íntegro:
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.