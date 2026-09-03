Acusan en juzgados a sujeto que le quitó la vida a un can en Bluefields

En el Juzgado Local Penal de Bluefields fue introducida una acusación y solicitud de apertura de proceso en contra de Domingo Tomás Arauz Jiménez, de 28 años, alias “El Chino”, por el delito de daños físicos o maltrato animal, en perjuicio de un pequeño perro y el Estado de Nicaragua.

Domingo Tomás Arauz Jiménez mató a un perro en Bluefields

La acusación fue impulsada por la Fiscalía Auxiliar de Bluefields, a cargo de la licenciada Adela Madrigal Hernández, contra Domingo Arauz quien fue grabado en video el pasado 18 de agosto en el preciso momento en que ahorcaba con una cadena a un indefenso perrito.

El hecho de crueldad animal provocó indignación en la población de Bluefields y del resto del país, luego de que en las redes sociales circuló el video grabado en el sector conocido como El Pericón, cerca de la Distribuidora El Atlántico, donde el canino fue privado de su vida por el salvaje sujeto.

Los habitantes llamaron a las autoridades competentes capturar, procesar y condenar al responsable, exigiendo la aplicación de la Ley 747, Ley de Protección y Bienestar Animal, por el delito de crueldad y maltrato animal.

Recientemente, Domingo Arauz también fue acusado en los juzgados de Bluefields por el delito de amenazas con armas en perjuicio de Carl Clifton Perera Brooks, de 26 años, pero desafortunadamente se declaró la extinción penal por prescripción y se sobreseyó definitivamente.

Se espera que en este caso de crueldad y maltrato animal se siente un precedente y que la autoridad del Juzgado Local Penal de Bluefields, haga prevalecer la justicia pues no se puede permitir que cualquiera pueda apagar la vida de un ser vivo por puro gusto y placer, a como quedó demostrado en el video.

