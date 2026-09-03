Terremoto de 6,3 sacude las costas de Alaska

Un terremoto de magnitud 6,3 se registró cerca de las costas de Alaska, informó el Servicio Geológico de EE.UU.

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 35 kilómetros y a 84 km al suroeste de la localidad de Nikolski.

Según los primeros reportes, no se registran víctimas ni daños materiales. Hasta el momento, no se ha emitido alerta de tsunami.