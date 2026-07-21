Nicaragua responde a injerencia de Panamá y reafirma que la Soberanía Nacional «No Se Discute, Se Defiende»

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicaragua acusó recibo este martes 21 de julio de 2026 de una nota enviada por el Gobierno de Panamá, señalando que el documento «objetivamente lesiona nuestros Principios y Valores de Soberanía y Dignidad Nacional».

A través de un comunicado oficial, la Cancillería nicaragüense lamentó que la misiva panameña diste de los valores de no injerencia y no intervención que han caracterizado sus lazos históricos, reiterando categóricamente que «la Soberanía de nuestro Pueblo no se discute, se defiende con los argumentos propios de nuestra Constitucionalidad y Jurisprudencia».

Pese al impase diplomático, la nota reafirma la hermandad entre ambas naciones en su lucha contra el intervencionismo, invocando la memoria del General Omar Torrijos con la frase: «¡El Respeto a los Derechos de los Pueblos, és la Paz!».