Natalia Jiménez conquista Managua en su primer concierto en Nicaragua

Al ritmo del pop latino y la música regional mexicana, la española Natalia Jiménez hizo corear a todos sus fans nicaragüenses la noche de este sábado, en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, con su tour “La Jiménez”.

Natalia Jiménez en Managua

A las 9:02 de la noche, la reconocida madrileña, quien por primera vez se presenta en Nicaragua, salió al escenario luciendo un vestido azul con destellos brillantes, interpretando el cover “El Triste”.

El escenario en el que relució Natalia tuvo una decoración minimalista, es decir sencilla pero elegante, donde las luces de colores y las pantallas gigantes cambiaban al ritmo de la música para resaltar su potente voz.

La española sorprendió al público con cuatro elegantes cambios de vestuario que acompañaron los diferentes estilos musicales de su presentación, destacando sus grandes éxitos tanto como solista y con la agrupación “La Quinta Estación”.

La artista, además, interactuó con sus fans con palabras motivacionales, regalándoles rosas rojas y camisetas entre el público, quienes llegaron de todo el país para cantar y compartir con su artista favorita.

Natalia Jiménez cantó durante casi dos horas e interpretó baladas, románticas, boleros y mariachi, destacando sus éxitos como “Quédate con ella”, “Creo en mí” y “El destino”.

Natalia Jiménez inició su carrera en la década de los 2000 como voz principal de La Quinta Estación y, como solista, ha marcado su trayectoria con grandes éxitos y memorables duetos junto a figuras internacionales como Marc Anthony y Ricky Martin.

El concierto cerró con mucho confeti, donde la artista guardó un recuerdo para toda su vida de su visita a Nicaragua, realizó un video con todos sus fans que asistieron al Polideportivo Alexis Argüello.