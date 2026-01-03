NICARAGUA POR LA VERDAD, LA PAZ,

LA JUSTICIA Y LA VIDA





Desde esta Nicaragua, Bendita y Digna, se alza la Voz de nuestro Pueblo con la de nuestros Héroes invictos, para exigir Respeto a la Soberanía del Pueblo de Venezuela.



Como Herman@s en esta Valiente y Noble Nuestramérica-Caribeña nos unimos al Clamor del Mundo entero, que desde un profundo rechazo afirmamos que seguiremos luchando para que impere el Derecho Internacional y las Soberanías.



La Paz ha sido profundamente herida y la Familia Humana, la Comunidad de Naciones, los Pueblos del Mundo, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la Dignidad de los Pueblos.



Acompañamos de corazón el llamado de la Vice-Presidenta de Venezuela, Compañera Delcy Rodríguez, a defender la Verdad, la Justicia y la Vida, y a exigir la liberación inmediata del Presidente, Compañero Nicolás Maduro y de la Compañera Cilia Flores.



Unidos Venceremos !

Siempre Más Allá !



Managua, 3 de Enero, 2026

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

y Pueblo de Nicaragua