Autobús se vuelca en San Juan del Río Coco y deja lesionados

Un autobús de transporte público que cubre la ruta Estelí–San Juan del Río Coco–Quilalí sufrió un grave accidente de tránsito a eso de las 3:20 de la tarde de este lunes en el sector conocido como La Balastrera, en la zona número 6.

En el lugar de los hechos se confirmó que varias personas quedaron atrapadas dentro de la unidad de transporte, algunas de ellas reportadas en estado delicado.

Miembros del Cuerpo de Bomberos, personal del Ministerio de Salud (MINSA), oficiales de la Policía Nacional y pobladores de la zona desplegaron un operativo coordinado para rescatar y auxiliar a las víctimas.

Los lesionados están siendo trasladados de emergencia al Hospital Luis Felipe Moncada para recibir atención médica especializada.

Se espera que las autoridades policiales brinden un informe oficial en las próximas horas para determinar las causas del percance y el estado de los pasajeros.