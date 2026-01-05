Nicaragua exige liberación de Maduro en Consejo de Seguridad de la ONU

Nicaragua exigió la liberación inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La declaración ocurrió hoy durante una reunión especial convocada para abordar la crisis venezolana tras el secuestro del mandatario sudamericano.

Nicaragua exige en ONU liberar a Maduro tras su secuestro

Jaime Hermida Castillo, el representante nicaragüense ante la ONU, respaldó públicamente a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien previamente solicitó la libertad del presidente constitucional y de la «Primera Combatiente de la Patria».

América Latina como zona de paz inviolable

«América Latina y el Caribe es Zona de Paz, declarada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en nombre de todos los Pueblos y Gobiernos de nuestra región», enfatizó el delegado nicaragüense en su discurso ante el máximo órgano de seguridad mundial.

La declaración subrayó que esta condición de paz «debe ser absolutamente respetada por todos los Gobiernos del Mundo sin excepción», con especial énfasis en los miembros del Consejo de Seguridad, responsables de mantener la paz y seguridad internacionales.

Respeto al derecho internacional y soberanía

El representante recordó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen el deber ineludible de respetar el Derecho Internacional, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho a la soberanía de los pueblos.

«El pueblo venezolano es el pueblo digno de Bolívar, de Chávez, de Maduro e históricamente indoblegable que defiende su soberanía y su derecho a la Paz», señaló la declaración, reafirmando que «Nicaragua estará siempre con Venezuela».

La representación nicaragüense concluyó su intervención con un mensaje contundente sobre el impacto global de la crisis: «La Paz ha sido profundamente herida y la Familia Humana, la Comunidad de Naciones, los Pueblos del Mundo, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la Dignidad de los Pueblos».