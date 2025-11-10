Nicaragua Diseña brilla en México Fashion Show con la colección «Oniryx»

La plataforma Nicaragua Diseña reafirmó su proyección internacional al participar en el México Fashion Show 2025 en Cancún, México, donde el diseñador nicaragüense Jhostin Andrade presentó su más reciente colección titulada “Oniryx” el pasado 6 de noviembre.

Andrade, quien fue seleccionado para representar al país, desfiló en un evento que congregó a diseñadores de diversas partes del mundo.

Fernando Fuentes, Coordinador de Moda de Nicaragua Diseña, destacó que la propuesta de Andrade fue «atrevida, vanguardista y con intervención textil», logrando resaltar entre las demás.

Fuentes también subrayó el valor formativo de la plataforma, mencionando que Jhostin es egresado de la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña.

Expresó su agradecimiento al Buen Gobierno Sandinista por abrir espacios para que los diseñadores nacionales puedan representar dignamente al país a nivel global.

Por su parte, Jhostin Andrade mencionó que la experiencia fue «completamente diferente» y que ver su trabajo en otro escenario lo llenó de orgullo, calificándolo como un «sueño cumplido gracias a la Plataforma de Nicaragua Diseña».

Con esta presencia en Cancún, Nicaragua Diseña fortalece su misión de impulsar el talento y la creatividad nicaragüense más allá de sus fronteras.