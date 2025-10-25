Nicaragua Diseña abre sus puertas en su segundo día de moda y creatividad

Hoy sábado, es el segundo día de Nicaragua Diseña 2025. Hoy y mañana domingo, se presentarán varios bloques de diseñadores que iniciarán desde las 4 de la tarde, 6 y 8 de la noche.

También, provecha esta oportunidad de disfrutar en familia, la creatividad, la moda, el diseño, y por supuesto, nuestra sabrosa y abundante gastronomía.

Este viernes se inauguró el primer día de pasarela de la décima cuarta edición de Nicaragua Diseña, con el lema este año, «Talento que Conecta, Creatividad que Transforma», en esta oportunidad, rompiendo récord con el número de pasarelas y diseñadores participantes de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, México, Vietnam y la República Popular China.

En las palabras de apertura en la voz de la Compañera Camila Ortega Murillo, Camila Ortega Murillo, reiteró el agradecimiento a todos los que aportan con su trabajo y dedicación en la producción y organización de esta nueva edición, a los emprendedores, a los diseñadores participantes nacionales y de otros pueblos hermanos.

Camila, invitó a las familias al Centro de Convenciones Olof Palme para visitar la Expo Feria, el Food Court y la Expo Photo «Ecos Visuales» de la Cinemateca Nacional. También resaltó que las familias podrán ver desde la señal de Viva Nicaragua Canal 13 los tres días de Nicaragua Diseña, las conferencias de Máster Clases y las pasarelas.