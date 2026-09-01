Policía investiga muerte de hombre en Carretera Norte de Managua

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años fue encontrado la mañana de este martes sobre el bulevar, a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Norte, en la capital.

Hallan a hombre sin vida sobre el bulevar en Carretera Norte

Efectivos de la Policía Nacional del Distrito VI se presentaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades trabajan para determinar si la víctima falleció tras ser arrollada por un vehículo que se dio a la fuga o si su deceso se debió a causas naturales asociadas a alguna enfermedad, dado que el ciudadano se encontraba en condición de calle.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia de ley, la cual definirá la causa exacta de la muerte y facilitará su posterior identificación.

