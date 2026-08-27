LOTO denuncia visitas de vendedores de rifas ilegales en comercios autorizados

Agentes autorizados de LOTO en distintos puntos de Nicaragua alertaron sobre un aumento de visitas de vendedores de rifas ilegales que intentan colocar sus productos dentro o en los alrededores de negocios formales para aprovechar la confianza que estos comercios han construido con sus clientes.

Agentes LOTO alertan sobre rifas ilegales que buscan operar en negocios formales

Según los reportes recibidos, estas personas recorren barrios y comunidades ofreciendo rifas y, en algunos casos, muestran supuestos documentos o permisos con los que buscan convencer a los propietarios de pulperías, farmacias y otros establecimientos de que su actividad es legal.

Los Agentes LOTO recuerdan que, en Nicaragua, la autorización para operar loterías, rifas o sorteos corresponde a las autoridades competentes y que, en este rubro, Lotería Nacional es la entidad facultada para emitir permisos o autorizaciones.

Denuncian competencia desleal

Los propietarios de negocios señalan que esta práctica no solo busca introducir rifas no autorizadas dentro de establecimientos formales, sino que también genera competencia desleal y puede afectar la relación de confianza con los consumidores.

“Somos pequeños y medianos negocios que trabajamos de forma transparente, cumplimos requisitos, pagamos impuestos y damos la cara a nuestros clientes todos los días. Cuando una rifa ilegal intenta operar dentro de un negocio formal, no solo genera competencia desleal, también pone en riesgo la confianza que hemos construido con nuestros jugadores”, expresó un Agente LOTO de Managua con cinco años de experiencia en la venta de lotería electrónica legal.

Los comerciantes también advierten que algunos vendedores de rifas ilegales se colocan en las entradas de pulperías o farmacias para interceptar a los clientes y ofrecerles sus productos.

Llaman a no prestar los negocios a actividades ilegales

Ante esta situación, los Agentes LOTO hacen un llamado a los propietarios de comercios y a la ciudadanía a no vender ni comprar rifas ilegales y a optar únicamente por productos de lotería autorizados.

También recomiendan a los negocios no dejarse convencer únicamente por la exhibición de supuestos permisos o documentos, ya que estos no constituyen por sí mismos una garantía de legalidad.

Los Agentes LOTO que estén recibiendo visitas insistentes para ofrecer rifas ilegales pueden informar la situación a su asesor correspondiente o comunicarse mediante WhatsApp al número 5870-9712.